Bolsonaro exalta motociata em SP: 'Maior passeio motociclístico do mundo'

O presidentepostou um vídeo com os melhores momentos da motociata que participou, na manhã deste sábado (12/06), em. O clipe reúne diversos trechos do passeio e duas falas de Bolsonaro. Na primeira mensagem, o presidente agracede aos apoiadores e exalta o evento.

"Pessoal, maior passeio motociclístico do mundo. Parabéns, São Paulo. Obrigado a cada um presente aqui. Demonstrando força, união, democracia e nosso voto auditável. Valeu, pessoal!", diz o chefe do executivo nacional.





- Maior passeio motociclístico do Brasil.

- Obrigado São Paulo.

- Presidente Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/UAK65z2Z7X %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 12, 2021

A motociata

O vídeo termina com um trecho do discurso que o presidente fez aos apoiadores, ao final do evento. "Muito obrigado a todos vocês. Pode ter certeza, onde vocês estiverem, eu estarei no meio de vocês."