'Espero que dure muito tempo', diz Temer sobre pacificação política

O ex-presidente da República se referia à 'Declaração à Nação' (foto: Alan Santos/PR)

O ex-presidente Michel Temer (MDB) afirmou, na noite desta quinta-feira (9/9), que espera que a pacificação política no Brasil ‘dure bastante tempo’. A afirmação foi feita durante entrevista à CNN Brasil, quando o emedebista comentava sobre o encontro que teve com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e a relação do chefe do Executivo com os demais Poderes.

“Eu percebi que o presidente Bolsonaro está muito disposto a contar as coisas a partir deste ponto. Além disso, trata-se de um documento escrito, com a assinatura dele, é diferente de alguém que simplesmente verbaliza”, afirmou Temer.

O ex-presidente da República se referia à 'Declaração à Nação', documento divulgado hoje e assinado por Bolsonaro, com o objetivo de colocar um ponto final nos ataques ao Legislativo e Judiciário.

Entenda o caso

Sob forte pressão política, Bolsonaro recuou após atacar os Poderes nos atos, com pautas antidemocráticas, no 7 de setembro. O presidente vinha incitando uma 'guerra' com o Supremo Tribunal Federal (STF) e fazendo ataques ao ministro de Moraes.A nota, chamada de “Declaração à Nação”, lista 10 pontos e foi divulgada depois do encontro de Bolsonaro e Michel Temer.

