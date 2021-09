Flávio Bolsonaro sobre recuo do pai: 'confiem no capitão'

Senador Flávio Bolsonaro pediu apoio dos eleitores ao pai (foto: Dida Sampaio/Estadão Conteúdo - 30/01/2019)

Entenda o caso

Aliados de Jair Bolsonaro (sem partido) correm para manter o apoio ao presidente, após recuo nos ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF). Na noite desta quinta (9/9), foi a vez do senador Flávio Bolsonaro (Patriotra-RJ) pedir paciência aos eleitores."Confiem no capitão", informa legenda de foto publicada pelo senador no Instagram. Na descrição, o filho 01 emendou: "Ele sabe o que está fazendo e é para o bem do Brasil".Sob forte pressão política, Bolsonaro recuou após atacar os Poderes nos atos, com pautas antidemocráticas, no 7 de setembro. O presidente vinha incitando uma 'guerra' com o Supremo Tribunal Federal (STF) e fazendo ataques ao ministro de Moraes.A nota, chamada de “Declaração à Nação”, lista 10 pontos e foi divulgada depois do encontro de Bolsonaro e Michel Temer.