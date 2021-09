Carla Zambelli relembra queda de Moro e diz: 'confie e aguarde'

Carla Zambelli pediu paciência a bolsonaristas no Twitter (foto: Pablo Valadares)

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) pediu aos bolsonaristas para "confiar e aguardar", após o presidente, por meio de carta, recuar nos ataques contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

Confie e aguarde.



E eu disse o mesmo no dia da queda de Moro. pic.twitter.com/EnJsKGSlYb %u2014 Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) September 9, 2021

Ela escreveu que disse o mesmo quando o ex-ministro Sérgio Moro deixou o governo, em 24 de abril do ano passado. "Confie e aguarde. E eu disse o mesmo no dia da queda de Moro", afirmou a deputada.

Entenda o caso

Sob forte pressão política, Bolsonaro recuou após atacar os Poderes nos atos, com pautas antidemocráticas, no 7 de setembro. O presidente vinha incitando uma 'guerra' com o Supremo Tribunal Federal (STF) e fazendo ataques ao ministro Alxandre de Moraes.A nota, chamada de “Declaração à Nação”, lista 10 pontos e foi divulgada depois do encontro de Bolsonaro e Michel Temer.Leia na íntegra: