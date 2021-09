Deputado rebate Bonner: 'Depois reclama que não consegue ir na padaria'

Deputado mineiro Junio Amaral (PSL-MG) com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: Reprodução/Redes sociais) O apresentador do Jornal Nacional William Bonner criticou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na noite de terça-feira (7/9), depois das manifestações do feriado do Dia da Independência. Alinhado às ideias do chefe do Executivo, o deputado federal Junio Amaral (PSL-MG) publicou um vídeo do discurso nas redes sociais contestando as falas do jornalista.









E continuou: "Em Brasília e em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro discursou. Voltou a atacar governadores e prefeitos que tomaram medidas de combate à disseminação do coronavírus. Voltou a atacar integrantes do STF. Voltou a atacar o sistema eleitoral brasileiro. E no dia da independência, Bolsonaro elevou a temperatura da crise institucional que ele mesmo criou e tem alimentado", discursou o âncora.





Incomodado com as falas do jornalista contra o presidente, o deputado Junio Amaral rebateu Bonner no Twitter. “Depois reclama que não consegue ir na padaria. #GloboLixo”, escreveu o deputado.





Depois reclama que não consegue ir na padaria. #GloboLixo pic.twitter.com/hSb6A05QZG %u2014 Junio Amaral (@cabojunioamaral) September 8, 2021