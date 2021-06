Após ignorar 500 mil mortes, Bolsonaro: 'Se tiver COVID procure dr. Bonner'

da República,(sem partido) provocou nesta segunda-feira (21) os jornalistas, ambos da. O governante ironizou os dois profissionais de imprensa ao tratá-los como, dizendo que quem fosse diagnosticado com odeveria procurar eles.

Presidente reagiu a editorial do JN de sábado, quando país alcançou 500 mil mortes por COVID-19

“Quem tiver comsabe quem procurar agora, o, falou pessoal? Atambém é muito boa”, afirmou Bolsonaro, em Brasília, durante conversa informal come enquanto tirava foto com eles.

Nesse domingo (20/6), o Brasil chegou à marca de 501.825 vidas perdidas por causa do coronavírus . Também ao todo, foram 17.927.928 infectadas com a COVID-19, sendo que 1.205.865 seguem em acompanhamento e 16.220.238 se recuperaram. Ossão do Ministério da Saúde.