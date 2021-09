Deputado de MG sobre atos de 7/9: 'A grande vitoriosa é a variante delta'

Pessebista Júlio Delgado criticou as manifestações desde 7 de Setembro (foto: Rodrigo Clemente/EM/D.A Press)

Para o deputado federal Júlio Delgado (PSB-MG), a variante Delta da COVID-19 é a verdadeira beneficiada pelos atos que tomaram as ruas do Brasil nesta terça-feira (7/9). No Twitter, o parlamentar criticou o que chamou de país "polarizado"."A grande vitoriosa deste 7 de setembro é a variante Delta", protestou, em menção à mutação que avança, inclusive, sobre Minas Gerais.Por todo o país, cidades se dividiram entre atos contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e atos pró-governo. Nesta tarde, o chefe do poder Executivo discursou em São Paulo e atacou Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), garantindo que irá desobedecer ordens do magistrado "São Paulo neste momento é o retrato de um Brasil polarizado. De um lado um presidente que atenta contra membros das instituições democráticas. Do outro, uma parcela da sociedade que defende a volta daquele que começou a dividir o nosso país", disse Delgado, mencionando, também, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).O deputado mineiro é um dos que defendem uma alternativa à polarização entre bolsonaristas e petistas. "Ao mesmo tempo, milhões e milhões de brasileiros, em suas casas, torcendo para que a harmonia volte a fazer parte do nosso cotidiano. Ávidos por um nome de consenso. O Brasil merece essa trégua!", exclamou.