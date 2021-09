Vereador de BH que propagou racismo religioso discursa em ato pró-Bolsonaro

Ato bolsonarista em BH terminou na Praça da Liberdade (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

O vereador de Belo Horizonte Ciro Pereira (PTB), que há duas semanas propagou racismo religioso ao atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , foi um dos que empunharam o microfone nesta terça-feira (7/9), em ato a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Do alto de um dos carros de som instalados na Praça da Liberdade , o parlamentar foi um dos políticos que bradou palavras de ordem em apoio ao chefe do Executivo federal.Ciro esteve acompanhado de outros expoentes do bolsonarismo belo-horizontino, como os também vereadores Nikolas Ferreira (PRTB) e Flávia Borja (Avante)."Não vamos nos calar. Querem nos calar, mas o que está acontecendo no Brasil inteiro hoje é uma resposta para quem quer calar o povo brasileiro", disse Ciro, que cumpre o primeiro mandato na Câmara Municipal da capital mineira.Em 24 de agosto, o petebista publicou uma foto de Lula ao lado de movimentos socioculturais de Fortaleza, no Ceará. ''Engana-se quem pensa que não existe uma guerra espiritual acontecendo. Lula busca as forças ocultas africanas, foi ungido e benzido por várias entidades. Para ele vale tudo, sede de poder. A guerra começou e eu luto pela minha família e pelo futuro da minha pátria'', escreveu Ciro, em suas redes sociais.À época, a postagem sofreu muitas críticas de internautas e logo foi apagada. O PTB, legenda de Ciro, tem Roberto Jefferson como principal voz. O ex-deputado federal foi preso no ano passado no âmbito do inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) que investiga a formação de milícias digitais.