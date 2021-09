Manifestantes bolsonaristas se concentram na Praça da Liberdade, em BH

Concentração de manifestantes na Praça da Liberdade, em BH (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) começam a concentração na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, para as manifestações do feriado de 7 de setembro, Dia da Independência. O ato está marcado para ter início às 10h e o trânsito no local foi parcialmente bloqueado.