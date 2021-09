Moraes determina prisão do blogueiro Oswaldo Eustáquio pela quarta vez

Oswaldo Eustáquio teve a prisão determinada mais uma vez pelo STF (foto: Reprodução/Instagram)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, decretou a prisão do jornalista e blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio pela quarta vez. O mandado de prisão teria sido motivado por uma live feita entre Eustáquio e o caminhoneiro Zé Trovão.





A informação foi publicada nas redes sociais da mulher do blogueiro, Sandra Terena. "Exercício da profissão de jornalista ameaçado", disse a mulher.

Exercício da profissão de jornalista ameaçado https://t.co/mkiCLcs2LO %u2014 Sandra Terena (@sandraterena) September 7, 2021





Além do pedido de prisão, o ministro determinou o bloqueio das contas do jornalista no Instagram, Youtube e Twitter. O pedido foi motivado pelas transmissões ao vivo em que Eustáquio convocava a população para os atos de 7 de setembro, em favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).





A defesa de Eustáquio disse que aguarda comunicação formal da Polícia Federal para apresentação dele às autoridades, já que ele está na Cidade do México. Ele disse à revista Oeste que está "em uma cruzada internacional conservadora" denunciando ao mundo o ministro.

