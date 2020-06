Ministro Alexandre de Moraes prorroga prisão do blogueiro Oswaldo Eustáquio

(foto: Reprodução)

prorrogar, por mais cinco dias, a prisão do blogueiro Oswaldo Eustáquio, acusado de propagar ataques contra as instituições e mover uma rede de mobilização virtual em prol de atos antidemocráticos.



A PF aponta que ele tem mobilizado uma parcela da população, que "com afinidade ideológica" tem sido usada para propagar o extremismo e discurso de polarização. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu, por mais cinco dias, a prisão do blogueiro Oswaldo Eustáquio, acusado de propagar ataques contra as instituições e mover uma rede de mobilização virtual em prol de atos antidemocráticos.A prisão, temporária, foi mantida por mais cinco dias, a pedido da Polícia Federal. De acordo com os investigadores, existem indícios de que o blogueiro participa de "fatos que estão sob apuração e guardam relação com atos de potencial lesivo considerável".A PF aponta que ele tem mobilizado uma parcela da população, que "com afinidade ideológica" tem sido usada para propagar oe discurso de polarização.





Além disso, de acordo com os investigadores, Oswaldo apontou como endereço a casa do pai dele, em Brasília. A corporação afirma que em razão disto, não é possível ter certeza de seu local de residência, o que reforça a necessidade de manter a prisão.



Oswaldo foi preso por ordem de Moraes, e a PF aponta que ele se preparava para deixar o país. Ele chegou a ir em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai.



Em nota, a defesa do blogueiro afirma que ele é jornalista, filiado a Federação Nacional dos Jornalistas, e que recebeu diversos prêmios na carreira, além de ser especializado em jornalismo investigativo.





Os advogados afirmam ainda que ele tem parentes em Mato Grosso do Sul e a viagem a região de fronteira foi tornada pública por ele mesmo. Os defensores dizem também que não tiveram acesso aos autos, desconhecendo os motivos da prisão.