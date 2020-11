De tornozeleira, blogueiro Oswaldo Eustáquio cumprirá prisão em mansão

Blogueiro Oswaldo Eustáquio é acusado de divulgar fake news (foto: Reprodução/Instagram)

Decisão

Área cobiçada

Boulos

Investigado em doisem andamento no Supremo Tribunal Federal (STF), o blogueiro bolsonarista, acusado de participar de atos antidemocráticos e espalharpela internet, chegou por volta das 12h30 em sua residência, no Lago Sul, área nobre de Brasília, nesta terça-feira (17/11), para cumprirPela manhã, a casa foi alvo de busca e apreensão cumpridas pela, determinadas pelo ministro, do STF. Em julho, além de proibir que o blogueiro deixasse o Distrito Federal sem autorização da Justiça, Moraes determinou que ele não mantivesse contato com 29 pessoas físicas, incluindo as deputadas, também arroladas no inquérito dos atos antidemocráticos. Além disso, vetou qualquer contato presencial, por telefone ou e-mail com integrantes de 20 movimentos, entre eles o grupo 300 do Brasil e Movimento Conservador.Ainda em julho, Oswaldo solicitou autorização para se ausentar de Brasília entre os dias 12 e 30 de novembro, justamente no período eleitoral. No entanto, o ministro do Supremo indeferiu e determinou que ele se apresentasse no dia 16 deste mês (segunda-feira) e no dia 20 (sexta-feira) à secretária de seu gabinete no STF para constatar que estava cumprindo a determinação.No dia 9, Oswaldo Eustáquio viajou para São Paulo. A informação sobre o deslocamento sem autorização do Supremo chegou no gabinete de Moraes três dias depois. "Em 12 de novembro, diante de notícias de que o ora requerente teria viajado a São Paulo em 09/11/2020, sem prévia autorização, além de ter utilizado redes sociais — apesar da restrição imposta — para divulgação de notícias fraudulentas, que foram alvo de suspensão pela Justiça, determinei ao requerente que prestasse informações sobre eventual descumprimento das medidas cautelares, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas", escreveu o magistrado em um trecho da decisão.Diante da viagem não autorizada e do uso das redes sociais, mesmo proibido pela Justiça, Moraes determinou a prisão temporária do acusado. De acordo com o despacho, o blogueiro deve ser monitorado por tornozeleira eletrônica e cumprir prisão domiciliar.Oswaldo Eustáquio mora em uma casa na QL 22 do Lago Sul, próxima à beira do Lago Paranoá. A região é uma das mais disputadas e bem avaliadas do mercado imobiliário da capital. A poucos quilômetros dali estão localizadas embaixadas e representações diplomáticas de países da América do Norte e Caribe, como Trinidad e Tobago.

Na decisão que determina a prisão domiciliar, Alexandre de Moraes destaca que o blogueiro espalhou pela internet notícias falsas contra Guilherme Boulos (PSOL), candidato a prefeito de São Paulo que disputa o segundo turno nestas eleições.



"Depreende-se da análise dos autos que Oswaldo Eustáquio Filho vem, sistematicamente, descumprindo as medidas cautelares que lhe foram impostas na referida decisão... Impedido de frequentar as redes sociais, em data recente, o investigado desrespeitou a ordem judicial e foi autor de inúmeras fake news em que imputou crimes a candidato a prefeito da cidade de São Paulo, sendo necessária ordem judicial da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo para retirada do conteúdo", descreve o magistrado.

Defesa

Procurado pela reportagem, o advogado Ricardo Vasconcellos, que defende o blogueiro, afirma que ele não cometeu irregularidades. "Os motivos são basicamente o que ele denunciou em relação a nulidade destes inquéritos, o 4828 e o 4781, e também porque ele foi a São Paulo e fez aquela matéria sobre o (Guilherme) Boulos. Ele tem provas sobre aquilo, que não é uma fake news. Ele está sob uso de tornozeleira eletrônica", disse. O defensor informou que deve apresentar um habeas corpus em breve para tentar reverter a decisão.



Em nota, a assessoria de imprensa de Oswaldo Eustáquio disse que a prisão "é ilegal, imoral e inconstitucional por crime de opinião, sendo assim rasgada a Constituição Brasileira". Ainda de acordo com a equipe do acusado, ele "lamenta mais essa arbitrariedade e diz que vai denunciar tudo isso à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos".