Atos contra e a favor de Bolsonaro marcam 7 de Setembro em Juiz de Fora

Manifestações contrárias e a favor do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) movimentaram o Feriado da Independência, nesta terça-feira (7), em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. Atos começaram simultaneamente às 10h, em bairros diferentes, e contaram com a supervisão da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

O protesto convocado por movimentos e partidos de esquerda, conhecido como “Grito dos Excluídos”, se concentrou na praça Padre Geraldo Pelzers, no bairro Santa Luzia. “Esse ano, por causa dessa intolerância, avaliou-se que era melhor não entrar no confronto e vir para um bairro, e o escolhido foi Santa Luzia. Aqui é o celeiro dos movimentos sociais e sindicais de Juiz de Fora”, explicou a vereadora Cida Oliveira (PT).

Entre as pautas defendidas no ato, estavam a vacinação em massa, a segurança alimentar da população, o fim dos processos de privatização de empresas estatais e, principalmente, o impeachment do presidente. O protesto contou com discursos dos líderes dos movimentos presentes e foi finalizado por volta das 12h30.

Impeachment de Bolsonaro foi a pauta principal do ato (foto: Lucas Almeida/Especial para o EM)

Já a manifestação de apoiadores do governo de Jair Bolsonaro começou na praça do bairro São Mateus e se dirigiu até à praça Antônio Carlos, no centro da cidade. Para a realização do ato, que contou com passeata, “motociata” e um carro de som, foi necessária a interdição de metade da pista da Avenida Presidente Itamar Franco.

Com cartazes em português e inglês, os manifestantes pediam a criminalização do comunismo, a implementação do voto impresso, o “impeachment” de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e a intervenção do Exército. “Um bom gestor, que é o nosso presidente Bolsonaro, está sendo impedido de trabalhar por causa do STF. Então é por isso que a gente está lutando, pela nossa liberdade”, contou a administradora Jamile Correa Letra.

Cartazes em inglês pediam que Bolsonaro acione as Forças Armadas (foto: Lucas Almeida/Especial para o EM)

Além de pautas consideradas antidemocráticas e de ataques à imprensa, o protesto se concentrou em assuntos relacionados ao coronavírus e à vacinação. Muitas vezes sem máscara, alguns dos manifestantes carregavam cartazes pedindo a proibição do “passaporte sanitário” e a volta das aulas presenciais na cidade.

Protesto causou aglomeração; muitas pessoas não usavam máscara (foto: Lucas Almeida)

De acordo com a organização, o ato reuniu cerca de 22 mil pessoas. O protesto foi finalizado também por volta das 12h30, com uma oração do Pai-nosso e a execução do Hino Nacional.