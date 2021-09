Bia Kicis sobre manifestações: 'Brasília linda, verde e amarelo e gigante'

A deputada federal Bia Kicis (PSL/DF), apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), usou as redes sociais, nesta terça-feira (7/9), para compartilhar imagens das manifestações em apoio ao presidente que aconteceram em Brasília.

Em uma das postagens, ela aparece acenando e cumprimentando alguns manifestantes que participavam do ato. “Brasília linda, verde e amarelo e gigante”, escreveu.

Em outro vídeo, a deputada autografa bandeiras de pessoas que participavam da manifestação.

“Hoje foi dia de autografar muitas bandeiras de patriotas que foram às ruas, lotaram a Esplanada, para lutar pela liberdade”, disse na legenda.

Apesar de as imagens compartilhadas pela deputada mostrarem um grande número de pessoas, nas redes sociais, opositores do governo apontam que o público nos movimentos foi muito abaixo do esperado