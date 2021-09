7 de setembro: PM estima que Esplanada receberá 100 mil pessoas

Desde o último domingo, as vias de acesso na Esplanada dos Ministérios estão bloqueadas para veículos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do DF, 13 grupos foram cadastrados pelo Núcleo de Atividades Especiais (Nucae), da SSP/DF. O ponto de encontro será a Biblioteca Nacional. De lá, seguirão pela Esplanada dos Ministérios e poderão chegar até a Avenida José Sarney, na ligação entre as vias S1 e N1. Os monumentos e prédios públicos estarão fechados com gradil e resguardados por policiais. Por questões de segurança, o acesso à Praça dos Três Poderes será restrito.





O Departamento de Trânsito (Detran-DF) e a PMDF fecharam a entrada com grades e cercas a partir das Alamedas dos Estados, pouco antes do Congresso. Na prática, isso significa que manifestantes não terão acesso a prédios como Câmara dos Deputados, Senado, Itamaraty, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF). A Secretaria de Segurança afirmou que haverá reforço no policiamento desses locais.





Monitoramento





Os eventos serão monitorados pelo Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB), com apoio de equipes em campo. Serão 29 órgãos, instituições e agências voltadas para segurança e fiscalização. Haverá dois espaços para as manifestações. Os locais foram negociados com os organizadores dos eventos, que se reuniram no CIOB com representantes das forças de segurança, órgãos federais e do GDF envolvidos.





Ônibus com a comitiva dos manifestantes a favor do governo estão chegando de todo país desde o último fim de semana e se fixando próximo ao Teatro Nacional. A maioria dos hotéis da área central de Brasília já está lotada desde domingo. Pelo menos 5 mil policiais deverão atuar no feriado para evitar ataques às instituições.





Já as manifestações contra o governo vão se concentrar no estacionamento da Torre de TV, a partir das 8h da manhã ao lado da Praça das Fontes. De lá, os presentes devem ir caminhando até o Memorial dos Povos Indígenas. A distância impedirá que os se encontrem no feriado. A PMDF fará a segurança do perímetro e acompanhará todo o trajeto.





Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) terão reforço na segurança pessoal e no prédio da instituição. Em nota, o STF afirmou que as medidas preventivas são para evitar a "mitigação de riscos, com o dimensionamento de recursos humanos e materiais, entre outros".