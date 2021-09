Bolsonaristas pressionam PM por liberação do cerco do Congresso Nacional

Manifestantes pró-governo pressionam a Policia Militar do Distrito Federal (PMDF) para abrir o cerco que protege o Congresso Nacional (foto: Reprodução/redes sociais)









Cerca de 2.500 pessoas lotam a Esplanada dos Ministérios. Caminhões, motos e bicicletas estão na via que tinha sido bloqueada neste domingo (5/6), mas foi aberta pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O trânsito está praticamente parado a partir da rodoviária do Plano Piloto. O novo bloqueio da polícia foi feito em frente ao Itamaraty.





Enquanto os manifestantes pró-governo se aglomeram próximo ao Congresso Nacional, a polícia teme que eles furem a cerca de ferro colocada para evitar invasões nos prédios da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Supremo Tribunal Federal e do Itamaraty.





Os apoiadores de Jair Bolsonaro realizam buzinaço e atrapalham o trânsito na Esplanada dos Ministérios. Mais de 30 caminhões estão no local.





Além da aglomeração, muitas pessoas estão sem máscara de proteção facial. Os manifestantes estão empolgados, consomem bebida alcoólica e ouvem músicas durante o protesto. A intenção dos grupos é passar a noite na Esplanada. Para isso, eles montaram barracas no gramado do local.

Os manifestantes pró-governo pressionam a Policia Militar do Distrito Federal (PMDF) para abrir o cerco que protege o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Itamaraty. Os presentes planejam pular o cerco para invadir a instituição. Boa parte das pessoas aglomeradas não usava máscaras.