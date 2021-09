Manifestantes pró-governo impedem saída de caminhoneiro de protesto; veja

(foto: Reprodução/redes sociais)

Os manifestantes pró-governo tentaram impedir que caminhoneiro Ramiro Alves Da Rocha Cruz Junior, conhecido como Ramiro dos Caminhoneiros, deixasse o protesto a favor do presidente da República, Jair Bolsonaro, na manifestação realizada na noite desta segunda-feira (6/9), véspera do feriado do Dia da Independência. Os presentes também gritaram, e causaram confusão, afirmando que tinham "pessoas infiltradas" no local, ou seja, contra o governo ().