Manifestantes pró-Bolsonaro já enchem Esplanada, em Brasília

(foto: Pedro Marra/ CB/D.A Press) As manifestações deste 7 de setembro começaram com grande movimentação de manifestantes pró-governo, na Esplanada dos Ministérios, onde o grupo vai se concentrar. A maioria das pessoas estava sem máscara de proteção contra a COVID-19, e alguns tocavam buzinas enquanto andavam rumo ao Congresso Nacional.









Por volta das 7h, seis ônibus da Polícia Militar do DF passaram perto da Rodoviária do Plano Piloto rumo à Esplanada dos Ministérios para reforçar o efetivo de policiais.





Por volta das 20h dessa segunda-feira (6/9), manifestantes ultrapassaram o bloqueio policial antes de 0h, horário combinado anteriormente.

Ver galeria . 9 Fotos Manifestantes pró-Bolsonaro são revistados pela polícia na Esplanada (foto: Pedro Marra/EM/D.A Press )



O produtor rural Ricardo Ribeiro, 48 anos, veio de Pitangui (MG) de ônibus para marcar presença na manifestação à favor do governo. "A expectativa é boa, de que a gente supere o momento político. Viemos de longe para apoiar mesmo e marcar presença. Esperamos que o rumo da política mude", comenta o mineiro.





O vizinho de Ricardo, que também é produtor rural Carlos Moreira, 61, espera uma manifestação sem confusão. "Espero que seja pacífico (o protesto). Vamos ficar mais por aqui na Esplanada por questão de segurança, sem querer invadir a outra manifestação", afirma o ruralista.





Segundo policiais, uma mulher subiu a pé com um saco branco de pedras na mão para entrar na Esplanada. Ela entrou por meio do viaduto abaixo da via S1, mais precisamente na L2, mas foi impedida pelo bloqueio dos PMs, que apreenderam a sacola.

7 de setembro: PM estima que Esplanada receberá 100 mil pessoashttps://t.co/ACZl0HwJPp pic.twitter.com/EAoU58ZBh1 — Estado de Minas (@em_com) September 7, 2021



Na Torre de TV onde será realizado o Grito dos Excluídos - movimento que está completando 27 anos - nas primeiras horas da manhã o vai e vem de pessoas foi tranquilo. A comerciante Rosilene Matheus, 58 anos, chegou às 5h da manhã para abrir a loja de alimentos e aguarda o público que manifestará a favor da esquerda. "Hoje está sendo um dia atípico, então espero que eu consiga alcançar meus objetivos, não o meu particular, mas o da nação em si. Independente de quem está no poder ou de quem está fazendo oposição, eu torço por um país melhor", ressaltou. A moça tem autorização provisória do GDF e está no mesmo ponto há um ano.





Rosilene Matheus, comerciante na Torre de TV (foto: Carlos Vieira/ CB/D.A Press)





O coordenador do Partido da Causa Operária (PCO) Renan Arruda, 56 anos, chegou por volta das 6h para montar o ponto de concentração do grupo. "Estamos com uma boa expectativa, pois fizemos uma convocação geral da esquerda. Nossa palavra de ordem central é "Fora Bolsonaro'' e pedimos por vacina, por auxílio emergencial de verdade, por empregos e apoiamos a população indígena que estará conosco neste dia", comentou o líder.





Serviço: horários e locais dos protestos + trânsito na Esplanada





A partir da 0h de terça-feira (7/9), será proibido o trânsito de veículos na Esplanada dos Ministérios. O bloqueio será entre a alça leste da Rodoviária do Plano Piloto até o 1º Grupamento de Bombeiro Militar, próximo à L4 Norte.





Trânsito





A PMDF, com apoio do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF), coordenará o bloqueio de vias e controle de trânsito na região central.





Desde a 0h desta terça-feira (7/9), está proibido o trânsito de veículos na Esplanada dos Ministérios. O bloqueio será entre a alça leste da Rodoviária do Plano Piloto até o 1º Grupamento de Bombeiro Militar, próximo à L4 Norte.





Os ônibus das comitivas, assim como motocicletas e cavalos - como previsto pelos organizadores - deverão ser deixados no estacionamento da Praça da Cidadania, localizada ao lado do Teatro Nacional.





As alternativas para quem precisar acessar a região serão as vias N2 e parte da S2, entre os ministérios e anexos. Policiais militares e agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) vão estar nas vias W3 Norte (N2 e N3) e W3 Sul (S2 e S3) para controle e maior fluidez no trânsito.





Os manifestantes contrários ao governo podem se concentrar no estacionamento da Torre de TV, a partir das 8h, ao lado da Praça das Fontes. Em caminhada, eles seguirão, a partir das 10h, até o Memorial dos Povos Indígenas. A PMDF fará a segurança do perímetro e acompanhará todo o trajeto.