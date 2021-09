Manifestantes pró-Bolsonaro acampam na Esplanada dos Ministérios

(foto: Gabriel Medonça/Especial para o Correio) Os manifestantes pró-governo que invadiram a Esplanada dos Ministérios montaram vários acampamentos por todo o gramado, desde a Alameda dos Estados, próximo ao Congresso Nacional, até o Rodoviária do Plano Piloto, na madrugada deste 7 de Setembro. Eles pretendem acampar no local.

A Polícia Militar não conseguiu conter a entrada de caminhões, ônibus e carros de passeio. O grupo deve aumentar de tamanho pela manhã.

Vários ambulantes também permaneceram na Esplanada e pretendem passar a noite no local. Eles vieram participar dos protestos marcados para este feriado.

Enquanto isso, indígenas, que também estão acampados em Brasília em protesto à votação do do Marco Temporal, no Supremo Tribunal Federal (STF), foram alocados na Torre de TV, cerca de 1,5 Km da Esplanada. A sessão da Corte Suprema foi interrompida na semana passada e deverá ser retomada na quarta-feira (8/9).