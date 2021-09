Ministro da CGU sobre bolsonaristas na Esplanada: 'Pessoas ordeiras'

Caminhões e outros veículos entraram junto com bolsonaristas em área que estava cercada pela PM de Brasília

Lindo ver Brasília ser tomada por pessoas de bem. Pessoas ordeiras, que só querem viver num país mais justo, mais livre e mais democrático. Tá bonito de ver!!! Viva o 07 de setembro!!! pic.twitter.com/NaPutXegFe %u2014 Wagner Rosário (@WRosarioCGU) September 6, 2021

Ao, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) disse que a permissão para a entrada de manifestantes estava combinada a partir das 23h. Horas antes, no entanto, os bolsonaristas conseguiram invadir a via, que estava fechada desde domingo (5/9).