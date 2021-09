Onyx Lorenzoni convoca apoiadores de Bolsonaro para manifestações do dia 7

Ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni (foto: FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL) O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, convocou os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para as manifestações marcadas para o próximo dia 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil.

“No dia 7, nós vamos todos parar à rua. No dia 7, nós vamos de verde e amarelos. Vamos levar nossos filhos e filhas, nossos avós, netos, levar nossa alma e coração para que fique muito claro que Supremo é o povo brasileiro”, afirmou o ministro.

De acordo com o ministro, o “vírus chinês” estragou a esperança da evolução do país. “2019 foi um ano de muita esperança. Nós olhávamos para 2020, com muita esperança… mas ai, ai veio o vírus chinês e as medidas do Supremo (Supremo Tribunal Federal), que limitou o país”, disse em discurso.





Onyx também fez várias críticas aos governadores que, segundo ele, “limitaram a ação do governo federal” durante a pandemia de COVID.





O ministro falou mal também do Partido dos Trabalhadores (PT) e da “esquerda mídiatica”.