Bolsonaro: boato de demissão e 'desarmonia' alteram preço do combustível

Bolsonaro culpou governadores pelo preço alto do combustível, além de fatores externos, como desarmonia entre poderes (foto: Evaristo Sá/AFP)









"Eles (imprensa) tentam desestabilizar o governo o tempo todo. Uma notícia dessa, por volta de 12h, mexe na bolsa, mexe no dólar e altera o preço do combustível. Causa inquietações no Brasil", disse.





Bolsonaro também negou que dará um golpe de estado no Brasil. O presidente, inclusive, citou seu rival político, Luiz Inácio Lula da Silva, o atacando por ter falado que iria regular meios de comunicação caso fosse eleito. Outro motivo atribuído pelo chefe do Palácio do Planalto para a alta do combustível é a desarmonia do governo federal com o STF.





"Tem idiota achando que vou dar golpe. Sou presidente e vou dar golpe em mim mesmo. É muita idiotice. 'Que ele vai impor uma ditadura, que vai controlar as mídias sociais...'. O barbudo acabou de falar e não acontece nada. Imagina se eu falo isso aí? Temos que nos acertar (os poderes). Essa desarmonia mexe no dólar, na bolsa e causa problemas para todos nós no Brasil. Altera o preço do combustível", concluiu.





Na mesma transmissão, Bolsonaro afirmou que pretende acionar o STF para obrigar estados a cobrar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em valor fixo, sem percentual. Para isso, o presidente disse que entrará com Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nesta sexta-feira (3/9).

