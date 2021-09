Bolsonaro sobre proibição de PMs de São Paulo em ato: 'Isso é ditadura'

A fala do presidente foi uma reação à operação que a Corregedoria da Polícia Militar pretende montar na Paulista para impedir a presença ilegal de policiais militares. No entendimento de promotores e procuradores que atuam no Tribunal de Justiça Militar, a presença de PMs no ato é ilegal. As informações foram publicadas no último domingo (29/8) pelo jornal "O Estado de S. Paulo".