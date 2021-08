Kalil e Marília: obras em avenida entre BH e Contagem começam em 15 dias

Ciclovia que liga Contagem a Belo Horizonte foi inaugurada (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Segundo o prefeito, não haverá "lero-lero"ou "conversa fiada"

Nova Xangrilá é 'sonho de muitos anos'

Marília Campos disse que tem conversado com Kalil sobre a necessidade de promover ações integradas entre os municípios (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Ciclovia inaugurada

As obras na avenida Xangrilá, na divisa entre Belo Horizonte e Contagem, devem começar em 15 dias. As intervenções de recapeamento, pavimentação e drenagem da via serão conduzidas pela gestão da capital mineira, com a administração contagense contribuindo com recursos. Neste domingo (29/8), Alexandre Kalil (PSD) e Marília Campos (PT) oficializaram a parceria.Os prefeitos assinaram o convênio em prol da avenida Xangrilá em um evento no limite das cidades, entre o Bairro Itatiaia, em Contagem, e o Bairro Urca, em BH.As intervenções estão sob a responsabilidade da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap)."Já estamos com a obra licitada. Temos quem vai fazer. Está tudo pronto", disse Kalil, ao anunciar que as intervenções começam em cerca de duas semanas."O novo é entregar e melhorar a vida das pessoas. A época de promessas e politicagem acabou. Estamos hoje, aqui, porque vamos, realmente, melhorar a obra das pessoas".Contagem vai repassar R$ 3 milhões à Sudecap. Segundo Marília Campos, ela e Kalil têm conversado sobre a necessidade de promover ações integradas. O objetivo, diz, é beneficiar a população metropolitana, que transita constantemente entre as duas cidades para trabalhar ou ir para a casa.Vamos repassar nossos recursos a Belo Horizonte e fiscalizar essa obra. São as duas cidades se unindo para resolver um problema do povo de Contagem e do povo de BH."Requalificar a Xangrilá é fundamental para melhorar o acesso, o transporte coletivo e o trânsito. Hoje é o início", celebrou. "É um sonho de muitos anos. Nós dois vamos realizar a partir de agora", completou a prefeita.Também neste domingo, dentro das comemorações dos 110 anos contagenses, uma ciclovia que vai ligar Contagem à capital também foi inaugurada.A ciclofaixa tem 2 quilômetros e está na Avenida Severino Ballesteros, em Contagem. A pista se conecta à via para bicicletas na Avenida Clóvis Salgado, em BH.A obra proporcionará ligação entre o Terminal Ressaca e o Parque Sarandi à Pampulha.