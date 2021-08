Flávio Bolsonaro posta foto com o pai: 'Não cai de jeito nenhum!'

Bolsonaro está com camisa do Vasco, que caiu para a Série B no começo do ano

O fato curioso, no entanto, é que Jair Bolsonaro estava vestindo uma camisa do Vasco na foto. O time do Rio de Janeiro foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro no começo do ano, competição que disputa atualmente. O Cruzmaltino sequer está no grupo dos quatro primeiros que garantem o acesso à Primeira Divisão de 2022.