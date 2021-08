Bolsonaro diz que não haverá 'nada de violento' nos atos do 7 de Setembro

(foto: EVARISTO SA / AFP)

O presidente Jair Bolsonaro descartou, nesta quinta-feira, 26, que não haverá violência nos atos marcados por apoiadores para o próximo dia 7 de setembro, feriado da Independência, apesar das ameaças de desordem que foram divulgadas por governadores e por setores de inteligência policial. Durante a transmissão semanal pelas redes sociais, Bolsonaro disse que é simpático às manifestações e as manifestações são simpáticas a ele."Não tem violência. Está sendo marcado grande evento para o dia 7 de setembro. O pessoal vai pedir o quê? Liberdade, cumprimento de dispositivos constitucionais", disse Bolsonaro. "Pode ter certeza, não tem nada de violento. Se tiver, pode ter certeza que é gente infiltrada", destacou. Segundo Bolsonaro, ninguém vai instigar invasão, depredação, ou incêndios criminosos, a exemplo do que o presidente chamou de táticas "de esquerda".Nesta quinta-feira, lideranças da Oposição na Câmara, protocolaram pedido de convocação do ministro da Justiça, Anderson Torres, para que esclareça medidas da pasta para evitar a invasão de prédios públicos, em especial, da sede do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) durante os atos.