Bolsonaro: 'A gente espera que o STF não reinterprete o 'marco temporal''

(foto: EVARISTO SA / AFP)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou ação no Supremo Tribunal Federal (STF) que contesta o marco temporal para demarcação de terras indígenas e disse que a medida é uma "grande preocupação" do governo. Segundo Bolsonaro, se o marco temporal for reinterpretado, poderá dobrar a quantidade de terras demarcadas para os índios e causar problemas econômicos."Vai inviabilizar e causar sérios transtornos para todos no Brasil", afirmou o presidente durante transmissão semanal ao vivo nesta quinta-feira, 26. Entre os problemas que poderiam ser causados, Bolsonaro destacou obstáculos para a produção, possibilidade de desabastecimento e avanço do preço de alimentos, que já puxam a inflação para cima.Nesta semana, uma mobilização nacional de povos indígenas tomou conta de Brasília com um acampamento na praça dos Três Poderes para pressionar o Supremo Tribunal Federal no julgamento da questão. A medida pode influenciar a demarcação de mais de 300 terras indígenas em andamento no País."Calcula-se que tem umas cinco mil pessoas acampadas em Brasília. É o pessoal do MST e nossos irmãos indígenas que cooptam para fazer volume", disse Bolsonaro durante transmissão. "(Os indígenas) não sabem o que estão fazendo ali. É até um crime usar essas pessoas como massa de manobra", completou.