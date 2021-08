STF adia julgamento do Marco Temporal e revolta lideranças indígenas

Milhares de indígenas estão na Esplanada dos Ministérios há dias aguardando o resultado do julgamento no STF (foto: Rodrigo Nunes/Esp.CB)





O chamado Marco Temporal é fruto de uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Em 2013, foi acolhida uma decisão favorável ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina para que houvesse uma reintegração de posse em uma área que é parte da Reserva Biológica do Sassafrás, onde vivem os povos xokleng, guarani e kaingang.





A Fundação Nacional do Índio (Funai) questionou no STF a decisão tomada pelo TRF-4. O órgão afirma que o governo federal está se utilizando do Marco Temporal para evitar novas demarcações de terras indígenas. O recurso chegou a ser pautado pelo STF nesta semana, mas, assim como nesta quinta, foi adiado.





O adiamento desta quinta revoltou lideranças indígenas que estão há dias protestando na Esplanada dos Ministérios. A principal preocupação é com a falta de alimentação. Milhares de indígenas aguardavam o resultado nesta semana.

