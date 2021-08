Superintendente é exonerado após dar dica para cobrar do Governo de Minas

Superintendência Regional de Saúde Triângulo Sul está com novo comando (foto: Reprodução/Google Street View) Superintendência Regional de Saúde Triângulo Sul , com sede em Uberaba, está com nova coordenação. O antigo superintendente, Mauricio Ferreira, atribui a exoneração a "falas distorcidas" em que dava dicas para o Governo de Minas ser cobrado judicialmente. Procurada, a gestão estadual se limitou a agradecer Ferreira. LEIA MAIS 17:36 - 03/08/2021 Triângulo Sul diz que governo usa dados de 2012 para envio de doses

14:22 - 06/08/2021 Triângulo Sul volta a adotar o ritmo de dois lotes de vacina por semana

18:37 - 17/03/2021 Fila da vacinação: deputado pede investigação na SRS Triângulo Sul O ex-superintendente, que foi substituído por Eurípedes Turati oficialmente no sábado (21/8), alega que a "fala distorcida" ocorreu no dia 30 de junho durante um evento na Câmara Municipal de Uberaba. Na ocasião, Ferreira falava sobre regulação de leitos e também comentou, ao ser provocado, sobre dívidas do Estado. Na ocasião, o vereador Tulio Michelli (PSL) questionou porque havia previsão orçamentária do Estado de R$ 1,5 milhão para a UPA do Parque do Mirante, mas R$ 370 mil recebidos até aquele momento, e verba alguma repassada à UPA São Benedito. “Neste caso tem dinheiro envolvido, mas não tem dinheiro repassado”, afirmou Michelli. O ex-superintendente Mauricio Ferreira à esquerda e Eurípedes Turati Leitão, o atual gestor (foto: Reprodução) “Se o estado não comparece, existem mecanismos para cobrar. Inclusive a conta que o Governo de Minas tem com o Hospital Regional, existem caminhos para cobrar isso. Não precisa esperar a vontade política nem do governador, nem do próximo governador. Existem caminhos legais para se fazer esta cobrança”, respondeu Ferreira.

'Falas distorcidas' O ex-superintendente afirma que alguém editou as falas dele e apresentou à Secretaria Estadual de Planejamento. “Isso desconectou as frases do contexto, dando a entender que eu estaria trabalhando contra o governo Zema", afirma. "Minha real intenção foi demonstrar aos presentes que dívida não paga se cobra via judicial. Não adianta requerimentos e discursos inflamados. Falei e repito que é possível a qualquer cidadão, mormente (sobretudo) um detentor de mandato, que pode promover uma ação de recebimento de numerários”, complementou. Ainda conforme Ferreira, o vídeo tem 3h de duração, mas foi editado e usado contra ele. “Se você recortar no tempo, na marca de 1h12, verá e ouvirá a minha fala. Foi esta fala isolada que mandaram para BH. Não mostraram o contexto. É bom ouvir a fala e depois ver e ouvir uns minutos antes e outros depois”, diz.

Professor e odontólogo, Mauricio Ferreira estava à frente da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Uberaba desde julho de 2019, quando foi escolhido no processo seletivo do programa Transforma Minas. Procurada, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) se limitou a agradecer os trabalhos de Ferreira e exaltar o novo superintendente, Euípedes Turati Leitão. "O profissional possui longa trajetória nas áreas de gestão e gestão em saúde e participou do processo de seleção do programa Transforma Minas, em 2019", diz, trecho da nota (leia a íntegra abaixo). Outros trechos

Durante a 8ª Sessão Ordinária – Apresentação e Votação de Requerimentos e Indicações do dia 30 de junho, o então superintendente da Regional de Saúde Triângulo Sul, Mauricio Ferreira, também falou sobre repasses ao Hospital Regional José Alencar (HR).

“O governo estadual deveria repassar R$ 750 mil por mês ao HR e não tem feito isso, desde a inauguração do hospital, no governo passado, do Pimentel. E o governo atual não está repassando porque não tem caixa para isso; ele (governo) já explicou isso, que está pagando dívidas do governo passado”, declarou.

Segundo Ferreira, os secretários municipais fizeram um acordo, em uma reunião, para cada município repassar R$ 1 por habitante para o HR, perfazendo também esses R$ 750 mil.

“Falei para um ex-secretário de saúde que este método está errado e equivocado. Primeiro, porque secretário de Saúde não pode pactuar dinheiro. Isso tem que ser levado para a Câmara de Vereadores, através de um projeto do governo municipal de todas as cidades para que os vereadores autorizassem o Município a assumir este ônus, que seria o repasse de R$ 1 por habitante ao Hospital Regional”, considerou.

Em seguida, Ferreira completou: “Então, na verdade, o que existe é que o processo no início foi feito às pressas porque o HR precisava ser inaugurado, como de fato foi; e os municípios perceberam que não havia uma base legal para este repasse. O secretário de saúde do município não pode assumir compromisso financeiro, sem passar pelo executivo e pelo legislativo”.

O Hospital Regional José Alencar recebe R$ 1,5 milhão por mês do governo federal, o que corresponde a R$ 2 por habitante da macrorregião de Uberaba (27 municípios).

"A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informa que o Sr. Eurípedes Turati Leitão foi nomeado, no sábado, 21, como superintendente da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Uberaba. O profissional possui longa trajetória nas áreas de gestão e gestão em saúde e participou do processo de seleção do programa Transforma Minas, em 2019.

A SES-MG agradece ao Sr. Mauricio Ferreira pelo serviço prestado ao Estado durante período em que ocupou o cargo de superintendente regional de saúde".