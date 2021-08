Caminhoneiro desafia STF depois de operação: 'Não nos amedronta'

O caminhoneiro comentou que "já estava esperando" alguma decisão nesse sentido, mas minimizou a operação. "Isso não nos amedronta, não faz nem cócegas".





Zé Trovão e Turíbio subiram o tom nas críticas contra o STF. Segundo o inquérito em que os dois são alvo, Zé Trovão defendeu o protesto em 7 de Setembro para "salvar o país dessa carniça podre chamada ministros podres do STF". Os organizadores do ato falaram em invadir e depredar o prédio do Supremo, bem como defenderam o fechamento da Corte, o que é inconstitucional.





"Nós não vamos parar. Fica esse recado aqui. Eu posso hoje ficar preso, mas nós não vamos parar", ameaçou Zé Trovão. Ele chegou a comparar os responsáveis por organizar o protesto com a criatura da mitologia grega Hidra, um ser com corpo de dragão e que tinha várias cabeças de serpente. De acordo com a lenda, as cabeças da Hidra tinham o poder de se regenerar.





"Nós estamos igual aquele negócio da mitologia grega. Corta uma cabeça, nascem 10 no lugar. A cada momento está surgindo mil Zé Trovões, mil Turíbio Torres, um milhão de Sérgios Reis. O Brasil que nós queremos nós vamos alcançar. Então, não pare de lutar", pediu.





"Nosso recado foi dado"





Zé Trovão e Turíbio Torres prestarão depoimento à Polícia Federal ainda nesta sexta. O empresário disse que, se eles forem presos, "o movimento" tem que continuar.





"Nosso recado foi dado e chegou para quem a gente queria que chegasse. Então, se eles estão fazendo tudo que estão fazendo contra minha pessoa, Zé Trovão, Sérgio Reis, é porque eles sabem que nosso movimento está gigante e que eles serão os maiores prejudicados".





Turíbio Torres comentou que a situação "está difícil", mas não cedeu. "A gente está vendo resultado. Se tudo isso está acontecendo, é porque estamos pisando na ferida. Levantem enquanto ainda tem tempo, porque amanhã pode ser vocês. Se não levantarmos agora, vai acontecer com um filho teu. E a gente não pode se calar".