Advogado de Bolsonaro, Wassef canta mulher e é ameaçado por marido com faca

Frederick Wassef sempre teve trânsito entre integrantes da família Bolsonaro (foto: Sérgio Lima/AFP - 26/06/2020)

O advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef, passou por maus bocados após um assédio neste sábado (21/8). Ele cantou uma mulher em um restaurante no Lago Sul, área nobre de Brasília, e foi perseguido pelo marido dela com uma faca.Wassef correu e não ficou ferido. Policias militares perseguiram o homem que o ameaçou e colheram informações sobre a confusão, como depoimentos e gravações de vídeo. As informações são do jornalO advogado e o suspeito da ameaça prestaram depoimento na 10ª Delegacia de Polícia Civil em Lago Sul.Nessa quinta, Wassef teve seu sigilo fiscal quebrado pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. Ele é suspeito de participação no contrato fraudulento da vacina indiana Covaxin.Wassef também estava envolvido no caso Queiroz, o ex-policial militar envolvido no esquema da "rachadinha" no gabinete do atual senador Flávio Bolsonaro (Patriota), quando ele ocupava o cargo de deputado estadual pelo Rio de Janeiro.Quando a Polícia Federal prendeu Queiroz, em junho do ano passado, o ex-assessor de Flávio estava em um imóvel em nome de Wassef. A casa está situada em Atibaia (SP).