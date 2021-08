Eduardo Bolsonaro diz que Sérgio Reis e deputado são 'vítimas' por operação

Eduardo Bolsonaro se colocou contra a operação da PF que investiga Sérgio Reis e Otoni de Paula (foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados) Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), deputado federal e um dos filhos do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), afirmou nesta sexta-feira (20/8) que o cantor sertanejo Sérgio Reis e o colega de Parlamento Otoni de Paula (PSC-RJ) são "vítimas" por conta de uma operação da Polícia Federal (PF). (PSL-SP), deputado federal e um dos filhos do(sem partido), afirmou nesta sexta-feira (20/8) que oe o(PSC-RJ) são "vítimas" por conta de uma). Tanto Reis quanto Otoni receberam visitas de agentes da corporação nesta manhã, que cumpriram mandados de busca e apreensão.









Os mandados foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e atendem a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) que apura manifestações contra as instituições. As buscas foram feitas no Rio de Janeiro e em Brasília.





De acordo com a PF, o objetivo das medidas "é apurar o eventual cometimento do crime de incitar a população, através das redes sociais, a praticar atos violentos e ameaçadores contra a Democracia, o Estado de Direito e suas Instituições, bem como contra os membros dos Poderes".





No início da semana, 29 subprocuradores-gerais da República assinaram uma representação contra o cantor após áudios de Sérgio Reis com ameaças ao STF circularem nas redes sociais. O artista também é alvo de um inquérito da Polícia Civil do Distrito Federal.





Apesar de se dizer arrependido, Sérgio Reis ainda defendeu a manifestação contra o STF e disse que não tem medo de ser preso. "Se não fizer uma paralisação, não muda este país. Não sou frouxo. Não sou mulher. Cadeia é para homem. Eu não saí daqui de casa. Estou aqui em casa quietinho. Se a Federal vier me buscar, eu vou. Não matei ninguém. Não prejudiquei ninguém. Nunca falei mal de nenhum ministro", afirmou.





No vídeo, que circula nas redes sociais, Sérgio Reis diz que caminhoneiros e agricultores estavam organizando um movimento "para salvar o país". Já em um áudio, ele faz ameaças ao STF e ao Senado.