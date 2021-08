Freixo sobre operação da PF: 'Tá chegando a sua vez, Carlos Bolsonaro!'

Após o cantor Sérgio Reis e o deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ) se tornarem alvos de operação da Polícia Federal nesta sexta-feira (20/8), o deputado federal(PSB-RJ) usou as redes sociais para alfinetar o vereador(Republicanos-RJ), filho ‘03’ do presidente(sem partido).

Os mandados foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (e atendem a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) que apura manifestações contra as instituições. As buscas são feitas no Rio de Janeiro e em Brasília.

“Tá chegando a sua vez, Carlos Bolsonaro! Grande dia!”, escreveu o parlamentar.

Carlos Bolsonaro é apontado nos bastidores como líder do “", responsável por diversos ataques ao STF e ao Congresso Nacional. Na semana passada, o ex-deputado Roberto Jefferson , presidente do PTB, foi preso pela operação devido a essas agressões às instituições democráticas.

Aliado do governo Bolsonaro, Otoni de Paula, que é alvo pela PF hoje, havia até mesmo cobrado um posicionamento do presidente da República sobre as investigações do STF. “Presidente Jair Bolsonaro, não espere a prisão do seu filho Carlos Bolsonaro para se posicionar”, disse nas redes sociais.