Renan Bolsonaro é convidado para Mister Bumbum: 'Só não tem voto impresso'

Miss Bumbum Brasil comentou na publicação do filho "04" do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Jair Renan Bolsonaro (foto: Divulgação/Instagram) filho “04” do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Jair Renan Bolsonaro, recebeu um convite do concurso Miss Bumbum Brasil para concorrer ao posto de Mister Bumbum 2021. O jovem, de 23 anos, publicou uma foto no feed do seu Instagram há seis dias e o perfil oficial do concurso comentou a proposta nesta terça-feira (18/08). doJair(sem partido),, recebeu um convite do concursopara concorrer ao posto de Mister Bumbum 2021. O jovem, de 23 anos, publicou uma foto no feed do seuhá seis dias e o perfil oficial do concurso comentou a proposta nesta terça-feira (18/08).

“Temos te acompanhado de perto e achamos seu perfil incrível. Adoraríamos ter você como um dos candidatos do Mister Bumbum 2021, topa? Só não temos voto impresso por aqui”, respondeu o perfil Miss Bumbum Brasil à publicação de Renan.

Rumo à influência

Em entrevista, realizada em uma live no Instagram, Renan Bolsonaro falou da vontade se tornar influencer. “Eu não entrei na política porque não me identifiquei. Estava meio perdido. É a sintonia da família... mas não é para mim, não”, comentou.





O jovem, de 23 anos, é ativo nas redes sociais. No TikTok , aplicativo de vídeos curtos, possui atualmente mais de 403 mil seguidores e mais de 531 mil no seu Instagram.





O filho "04" fez uma participação em um reality de “pegação” chamado Mansão Vix e o próprio pai o chamou de “pegador do condomínio”. Na entrevista, Renan conta que isso ajudou a carreira como influenciador: “Aquilo me deu um hype, virei influencer”.

De acordo com Renan, Bolsonaro chegou a duvidar da carreira de influenciador do filho. “Meu pai me apoia. No início ele não viu com bons olhos. Mas depois que ele foi entendendo, começou a gostar. Me apoia 100%”.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira



** Com informações de Ana Mendonça