Sérgio Reis será investigado pela polícia após convocação para ato

Cantor sertanejo Sérgio Reis é apoiador do presidente da República, Jair Bolsonaro (foto: Reprodução/Facebook Sérgio Reis) Sérgio Reis virou alvo de um inquérito da Polícia Civil do Distrito Federal. O cantor sertanejo de longa carreira - desde os anos 1960 - pode ser associado a até três crimes: ameaça; dano; e atentado contra a segurança de meio de transporte. Após gravar um vídeo convocando caminhoneiros e empresários para pedir intervenção militar virou alvo de um inquérito da Polícia Civil do Distrito Federal. Osertanejo de longa carreira - desde os anos 1960 - pode ser associado a até três: ameaça; dano; e atentado contra a segurança de meio de transporte.









“Nós vamos parar 72 horas. Se não fizer nada, nas próximas 72 horas ninguém anda no país. Vai parar tudo. Não é só Brasília, é o país (...) Nada nunca foi igual ao que vai acontecer. Se eles (ministros do STF) não atenderem ao nosso pedido, a cobra vai fumar”, afirmou.



Outras pessoas também participam do vídeo e, assim como o cantor, serão investigadas.





A partir da investigação, Sérgio Reis deve ser intimado a depor à polícia. Contudo, ainda não há data para que o cantor preste esclarecimentos às autoridades a respeito do vídeo.