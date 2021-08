Roberto Jefferson chamou Moraes de 'cachorrão do STF' antes de ser preso

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson

"Xandão, maridão de dona Vivi, cachorro do STF, decretou minha prisão por crime de milícia digital. Ele está repetindo os mesmos atos do Supremo da Venezuela, prendendo os Conservadores para entronizar os. Deus. Pátria. Família. Vida. Liberdade", escreveu Roberto.

Os argumentos do STF para decretar a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson

Neste momento, seu perfil do Twitter, plataforma no qual a publicação foi feita, aparece a mensagem: "este tweet pertence a uma conta que não existe mais".

Além da prisão, Moraes determinou busca e apreensão de computadores e celulares para aprofundar as investigações.

De acordo com o despacho do magistrado, Jefferson faz parte de umaespecializada em atacar o Supremo, seus ministros e demais instituições. As diligências fazem parte de um novo inquérito aberto pelo ministro. No YouTube e nas redes sociais, o ex-deputado aparece empunhando armas e ameaçando os ministros, assim como pregando o fechamento do Supremo.