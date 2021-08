ALMG: para analisar emendas, deputados adiam votação de marco dos fretes

Marco legal dos fretes vai retornar ao comitê de Transportes para debate sobre possíveis mudanças (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Aplicativos em debate

Projeto surgiu após impasse

O projeto de lei (PL) que estabelece as regras para o transporte fretado de passageiros em Minas Gerais teve a votação em primeiro turno adiada. O texto estava na pauta da reunião plenária desta quarta-feira (11/8) na. Emendas apresentadas por deputados estaduais, contudo, fizeram a proposta retornar à Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para que as sugestões de mudanças sejam alteradas.O documento, apresentado por Alencar da Silveira Júnior (PDT), lista uma série de requisitos necessários aos que querem fazer viagens intermunicipais. No texto que chegou a plenário, há a necessidade de cumprimento da norma do, em que os itinerários devem começar e terminar em um mesmo ponto, sem que novos passageiros sejam incorporados ao grupo.Consta, ainda, a necessidade de enviar ao Departamento de Estradas de Rodagens de Minas Gerais (DER-MG) a lista de passageiros até seis horas antes do embarque. Apenas empresas e cooperativas vão poder fretar ônibus para os trajetos. Nesta terça, porém, deputados sugeriram alterações no conteúdo da proposta.Guilherme da Cunha (Novo) e Cleitinho (Cidadania) defenderam a derrubada do circuito fechado. Eles propuseram ainda que, se necessário for, a lista de viajantes seja enviada até uma hora antes do início do percurso.Há uma reunião do comitê de Transportes agendada para esta quinta (12/8). As emendas constam na pauta do encontro. Assim que os dispositivos forem analisados, o tema já pode retornar à agenda do plenário.Em julho, os deputados estaduais derrubaram decreto do governador Romeu Zema (Novo) . A medida do poder Executivo afrouxava as regras para o setor de fretes e abria mercados paraque atuam no aluguel de ônibus.Segundo Alencar da Silveira Júnior, o texto que tramita no Legislativo não trata desse tipo de serviço. A regulamentação que o projeto busca estipular diz respeito apenas aos fretadores.Quem está preocupado é quem quer fazer (o transporte) na ilegalidade e está com medo da multa que vai tomar", pontuou ele.Guilherme da Cunha, porém, não concordou com a ideia e afirmou que o projeto ultrapassa as prerrogativas dos deputados estaduais e tem como principal alvo, justamente, o transporte por aplicativo.A derrubada do decreto de Zema foi marcada por muitos protestos de entidades ligadas ao setor de fretes. Parlamentares, então, passaram a articular a tramitação de um texto sobre o tema Dias após o decreto ser anulado, Alencar se reuniu com o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Fernando Marcato. Eles acordaram a entrada em vigor de outro decreto governamental, com conteúdo similar ao projeto que corre a Assembleia. O novo texto editado por Zema passou a valer no fim deste mês e será descartado tão logo a matéria do pedetista passe pelo Legislativo.