Deputado posta foto do exército chinês e comemora desfile no Planalto

(foto: Reprodução/Twitter)

O deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ) usou uma foto do Exército da China para exaltar Forças Armadas. O parlamentar é da base do governo e apoia o ato que causou controvérsias no Legislativo, no Judiciário e nas próprias





Em uma postagem no Twitter, o parlamentar usa foto tirada em 2019, quando ocorreu na China um desfile militar em homenagem aos 70 anos do comunismo no país asiático. O desfile chinês ocorreu em outubro daquele ano e contou com a presença de tropas do Exército Imperial da China, exposição de tanques de última geração, mísseis, helicópteros e aviões de caça.

"Oh, Formosa! Nunca uma simples manobra militar mexeu tanto com meu patriotismo", escreveu o deputado Otoni de Paula. A passagem dos tanques da Marinha pela Esplanada, com tecnologia e capacidade bem inferiores aos taques chineses usados na imagem, ocorre em razão do início da Operação Formosa, que ocorre no Entorno do DF.





Passagem por Brasília



O trajeto incluiu uma passagem por Brasília por determinação do presidente Jair Bolsonaro, de acordo com interlocutores, apesar de ter sido uma sugestão da Marinha e do ministro da Defesa, Braga Netto. A tentativa seria de intimidar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF), diante de uma crise política. As imagens do desfile, com blindados emitindo fumaça carregada de gases poluentes gerou piadas entre os internautas.





Após ser alertado por internautas do equívoco, Otoni tentou minimizar a falha. "Fiquem tranquilos, a foto é somente ilustrativa e para mostrar para os esquerdistas que em qualquer país, até na China, tem manobra militar. Fiquem calmos", escreveu.