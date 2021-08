Alessandro Vieira vai à Justiça contra desfile com tanques de guerra

Senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE): ''Lunáticos'' (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) Alessandro Vieira (Cidadania-SE) informou, nesta segunda-feira (9/8), que entrou na Justiça com pedido para impedir o gasto de recursos públicos para a exibição de um desfile em Brasília de veículos blindados, armamentos e outros equipamentos da Força de Fuzileiros da Esquadra. O evento está marcado para acontecer nesta terça-feira (10/8), mesmo dia da votação da PEC do Voto Impresso, no plenário da Câmara. O senador(Cidadania-SE) informou, nesta segunda-feira (9/8), que entrou nacom pedido para impedir o gasto de recursos públicos para a exibição de um desfile emde veículos blindados, armamentos e outros equipamentos da. O evento está marcado para acontecer nesta terça-feira (10/8), mesmo dia da votação dano plenário da





Pedi à Justiça que impeça o gasto de recursos públicos em uma exibição vazia de poderio militar. As Forças Armadas, instituições de Estado, não precisam disso. Os brasileiros, sofrendo com as consequências da pandemia, também não. O Brasil não é um brinquedo na mão de lunáticos. %u2014 Senador Alessandro Vieira (@Sen_Alessandro) August 9, 2021





Bolsonaro (sem partido) e conta com a participação de tanques de guerra e lança-mísseis na Esplanada dos Ministérios e em frente ao Palácio do Planalto. desfile está sendo promovido pelo presidente Jair(sem partido) e conta com a participação de tanques de guerra e lança-mísseis na Esplanada dos Ministérios e em frente ao Palácio do Planalto.

Os tanques vão partir da capital do Rio de Janeiro e têm como destino o Campo de Instrução de Formosa, em Goiás. Além dos veículos blindados, armamentos e outros itens da Força de Fuzileiros da Esquadra vão passar pela capital federal.

A ação está sendo realizada como forma do governo federal mostrar força para a votação da PEC do Voto Impresso.







Nos últimos meses, Bolsonaro vem falando aos apoiadores que ganhou as eleições em primeiro turno. De acordo com ele, o pleito de 2018 foi fraudado para que Fernando Haddad (PT) tivesse a oportunidade de enfrentá-lo em segundo turno.





As declarações de Bolsonaro sobre as eleições geraram a PEC do Voto Impresso, que será votada em plenário nesta terça-feira. Na quinta-feira passada (5/8), a comissão especial na Câmara rejeitou por 23 votos a 11 o relatório do deputado Filipe Barros (PSL-PR) favorável à PEC.









Bolsonaro foi eleito o 38º presidente da República com 57.797.847 votos (55,13% dos votos válidos).