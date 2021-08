Internet nas escolas: ministro da Educação diz que tem outras prioridades

AM

Ministro da Educação, Milton Ribeiro: ''Prefiro atender algumas prioridades mais prementes'' (foto: FABIO RODRIGUES/AGÊNCIA BRASIL) ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse, nesta segunda-feira (9/8), que o projeto de lei que garante o acesso a Jair Bolsonaro (sem partido), em julho, porque o governo federal entende que o Brasil tem necessidades “mais urgentes”. , disse, nesta segunda-feira (9/8), que oque garante o acesso a internet a alunos e professores da educação básica pública , foi vetado por(sem partido), em julho, porque o governo federal entende que o Brasil tem necessidades “mais urgentes”.

De acordo com o IBGE, 40 milhões de brasileiros não têm acesso à internet no país. O estudo foi feito com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) e números de 2019.

Nos 12,6 milhões de domicílios do país em que não havia utilização da internet, os três motivos que mais se destacaram (84,8%) foram: falta de interesse em acessar a internet (32,9%), serviço de acesso à internet era caro (26,2%) e nenhum morador sabia usar a internet (25,7%).



Em outros 6,8% das residências, os moradores disseram que não havia disponibilidade de rede na área do domicílio e 5% alegaram o alto custo do equipamento eletrônico para conexão.