Eduardo Bolsonaro convida Trump para visitar o Brasil: 'Autoridade moral'

(foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO) ativa politicamente, com a votação da PEC do voto impresso marcada na Câmara dos Deputados, o filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) usou as redes sociais para convidar o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump para visitar o Brasil. Em meio a uma semana, com a votação damarcada na Câmara dos Deputados, o filho do presidente(sem partido) e deputado federal(PSL-SP) usou as redes sociais para convidar o ex-presidente dos









"Estou do lado de homens de reputação ilibada e autoridade moral para andar de cabeça erguida nas ruas a qualquer tempo”, escreveu o filho 03 de Bolsonaro sobre Trump.





De acordo com o deputado, Trump defende a família, a propriedade privada, a legítima defesa pelas armas de fogo, a liberdade religiosa e as liberdades naturais.





“Estamos juntos em convergência de ideais e hoje pude trocar experiências com o presidente Trump sobre Brasil e EUA. Aproveitei para convidá-lo para ir ao nosso país quando entender conveniente, quem sabe num CPAC-Brasil”, escreveu.

Estamos juntos em convergência de ideais e hoje pude trocar experiências com Presidente Trump sobre Brasil e EUA. Aproveitei para convidá-lo para ir ao nosso país quando entender conveniente, quem sabe num CPAC-Brasil. pic.twitter.com/QXgTxVlYXJ %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) August 9, 2021

Trumpismo no Brasil

Nos últimos meses, Bolsonaro vem falando aos apoiadores que ganhou as eleições em primeiro turno. De acordo com ele, o pleito de 2018 foi fraudado para que Fernando Haddad (PT) tivesse a oportunidade de enfrentá-lo em segundo turno.





As declarações de Bolsonaro sobre as eleições geraram a PEC do Voto Impresso, que será votada em Plenário nesta semana. Na quinta-feira (5/8), a comissão especial na Câmara rejeitou o relatório do deputado Filipe Barros (PSL-PR) favorável à PEC. O parecer a favor da PEC foi rejeitado por 23 votos a 11.









Bolsonaro foi eleito o 38º presidente da República com 57.797.847 votos (55,13% dos votos válidos).





Assim como o presidente brasileiro, Trump também atacou o sistema eleitoral quando perdeu as eleições em 2019 para o democrata Joe Biden.



De acordo com o americano, o pleito foi fraudado devido a quantidade de votos enviados via correio. A ação não era tão comum nos EUA e ganhou força pela pandemia de COVID-19.