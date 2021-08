Bolsonaro receberá desfile de tanques em dia da discussão do voto impresso

O presidente Jairreceberá nesta terça-feira (10/8) umde blindados e tanques de guerra na Esplanada dos Ministérios. Aocorre no mesmo dia em que o projeto de voto impresso deverá ser analisado pela Câmara e é vista como umade força do mandatário.

Na ocasião, os veículos estacionarão em frente ao Palácio do, onde o mandatário e o Ministro da Defesa, Walter Souza Braga Netto, receberão convites para comparecer à Demonstração Operativa, que ocorrerá no dia 16 de agosto, no Campo de Instrução de Formosa (CIF), no DF.Apesar de ocorrer todo ano, é a primeira vez em que anunciam que ospassarão pelo centro de Brasília. Osda Marinha realizarão um treinamento em Formosa. Este ano, a operação contará também com a participação do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira.