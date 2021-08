Janaina Paschoal: distribuição de comida na Cracolândia 'só ajuda o crime'

Janaina Paschoal (foto), deputada estadual, foi ao Twitter criticar ação humanitária de Júlio Lancellotti, padre (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

As pessoas que moram e trabalham naquela região já não aguentam mais. O Padre e os voluntários ajudariam se convencessem seus assistidos a se tratarem e irem para os abrigos. A distribuição de alimentos na Cracolândia só ajuda o crime. O tema precisa ser debatido com honestidade. %u2014 Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) August 8, 2021

Deputada tenta se 'justificar'; padre diz que 'alimento não é o fim'

Artífice do impeachment, Janaina foi colega de partido de Bolsonaro

A deputada estadual(PSL-SP) teceu críticas à distribuição de alimentos a pessoas em situação de rua que vivem nas proximidades da, em São Paulo. O espaço é frequentado por usuários de entorpecentes. No Twitter, ela reclamou de ações humanitárias conduzidas pelo padre, histórico militante em prol dos Direitos Humanos.Janaina comentou o assunto nesse sábado (7/8), após mencionar denúncias feitas por Lancellotti sobre a tentativa dade impedir a distribuição de"As pessoas que moram e trabalham naquela região já não aguentam mais. O padre e os voluntários ajudariam se convencessem seus assistidos a se tratarem e irem para os abrigos. A distribuição de alimentos na Cracolândia só ajuda o. O tema precisa ser debatido com honestidade", escreveu a parlamentar.Lancellotti é vigário para o povo de rua na Arquidiocese paulistana. Ao jornalista Jamil Chade, do "UOL", ele lamentou as declarações de Janaína. "Alimentar aquelas pessoas na Cracolândia é uma questão humanitária. Não seria matá-los de fome que resolveria o problema".Pelo Twitter, o religioso também se manifestou sobre as falas de Janaína. Ele compartilhou uma imagem em que uma mulher aparece dormindo mesmo ante os mais de 562 mil mortos por COVID-19 no país; a figura tem, ainda, uma versão "agitada" da deputada do PSL diante da frase "padre doando comida".Neste domingo (8/8), Janaina voltou ao Twitter para tentar "explicar" a publicação de ontem. A deputada fez menção à presença de pessoas que, nas palavras dela, ficam em vias públicas "chapadas pelo crack" enquanto crianças se dirigem a escolas. A ideia, segundo a pesselista, era propor uma "reflexão"."Pergunto a todas as pessoas que estão me detonando o seguinte: Se você tivesse um parente se matando com drogas na Cracolândia, o que preferiria: alguém que o alimentasse ali, possibilitando sua permanência no vício, ou alguém que o estimulasse a sair daquela condição?", indagou.Ao "UOL", Lancellotti explicou que a entrega de comida é uma forma de criar vínculos com as pessoas afetadas pelas drogas para, gradualmente, ajudá-los a deixar o vício. "O alimento não é o fim. É a forma de estar próximos e buscar saídas", observou.O padre ressaltou que a corrupção - e não o alimento - é mecanismo responsável por "favorecer" o crime. A acolhida é a aposta de Lancellotti para socorrer os que vivem ao redor da Cracolândia. "Eles não serão transformados pela força do fuzil e das carabinas. Serão transformados pela humanização da vida", asseverou.Jurista, Janaina Paschoal foi uma das autoras do pedido de impeachment de Dilma Rousseff. A petista deixou a presidência da República em 2016.Em 2018, a advogada conseguiu uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) pelo PSL, legenda que também abrigava, hoje sem partido. Apesar disso, Janaína não diz ser bolsonarista - e, recentemente, tem alternado entre críticas e sinais de apoio ao governo.Recordista de votos recebidos por um parlamentar, a deputada foi escolhida por 2.060.786 cidadãos no pleito que disputou.