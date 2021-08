Transporte: marco legal dos fretadores avança na Assembleia de MG

Marco legal dos transportes fretados pode passar em definitivo pela ALMG ainda neste mês (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

O que está em jogo?

Acordo entre poderes viabilizou novo decreto

O Projeto de Lei (PL) que estabelece regras para o transporte fretado de passageiros entre cidades de Minas Gerais precisa passar por mais um dos comitês temáticos daantes de ser votado em plenário em primeiro turno. Nessa quinta-feira (5/8), o texto recebeu o aval da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas do Parlamento.Agora, se houver "sinal verde" da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO), o marco legal para o trabalho dos fretadores já pode constar na pauta do plenário. Como mostrou oontem, interlocutores ligados ao tema creem que a proposta pode ser aprovada em dois turnos em cerca de 20 dias.Até lá, vigora um decreto editado pelo governador(Novo) no fim de julho, fruto de acordo entre o poder Executivo e deputados estaduais. O projeto para regular a atividade dos fretes foi apresentado por(PDT), após outro decreto de Zema, que valia desde fevereiro, ser revogado pelos parlamentares.O antigo texto do governador, além de flexibilizar as normas para o transporte de passageiros, abria o mercado para aplicativos que atuam alugando ônibus.As diretrizes do projeto que tramita na Assembleia e o novo decreto de Zema são similares. Há a obrigação de seguir o circuito fechado, modelo em que o ônibus inicia e termina a viagem em um mesmo ponto.O texto estabelece ainda seis horas como prazo mínimo para a requisição da autorização emitida pelo Departamento de Estradas e Rodagens (DER-MG) para viabilizar a viagem. A lista de passageiros também é item obrigatório e deve estar ao alcance do motorista durante todo o trajeto. Não há idade mínima para o veículo utilizado.O relator do projeto na Comissão de Transportes foi Celinho do Sintrocel, do PCdoB. O deputado, que carrega no nome parlamentar uma referência a um sindicato do setor viário, acredita que a nova redação do marco legal do setor é positiva para fretadores sem descaracterizar o transporte público."A intenção foi buscar a construção de um texto consensual, que garantisse a manutenção e o desenvolvimento do setor de fretamento, sem comprometer a sustentabilidade econômica e a abrangência espacial do sistema de transporte coletivo público intermunicipal, que possui contratos de concessão vigentes e é responsável pelo atendimento de milhares de localidades no estado".Assim que o chamado "Decreto de Liberdade dos Transportes" foi derrubado pela Assembleia, Alencar da Silveira Júnior garantiu que um projeto para regular a atuação dos fretadores passaria a tramitar na Assembleia. O parlamentar criticou o fato de uma legislação sobre o tema ter sido posta em vigor sem prévio debate no Legislativo.Em julho, Alencar e o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, se reuniram e acordaram, então, que Zema assinaria novo decreto até a aprovação do projeto, contendo exatamente o mesmo teor do texto que os deputados analisam."Tão logo a Assembleia vote esse texto, revogamos o decreto e passa a valer uma legislação com mais segurança jurídica para todos os envolvidos. É um exemplo de que Executivo e Legislativo podem - e devem - trabalhar juntos em prol da população", justificou Marcato.A revogação do decreto original gerou protestos de entidades ligadas aos fretadores