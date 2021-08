Anastasia vai tentar reeleição ao Senado

(foto: Moreira Mariz/Agência Senado)

O senador(PSD-MG) decidiu que vai se candidatar a um novo mandato em 2022. Oapurou que o parlamentar confirmou a decisão a pelo menos um interlocutor nesta terça-feira (3/8).Ex-governador de Minas, Anastasia foi eleito senador em 2014 e encerrará o mandato no fim do ano que vem. Na eleição de 2018, quando ainda pertencia ao PSDB – seu ingresso no PSD ocorreu em fevereiro do ano passado –, ele concorreu ao governo de Minas, quando acabou sendo derrotado por(Novo).