Bolsonaro e filhos entram na Gettr, rede social de conselheiro de Trump

Liderada por Jason Miller, a GETTR já tem 55% dos seus usuários de fora dos Estados Unidos (foto: GETTR/REPRODUÇÃO) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criou um perfil na nova rede social do conselheiro do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A Gettr defende a “liberdade de expressão e é contra a cultura do cancelamento”. (sem partido) criou um perfil na nova rede social do conselheiro do ex-presidente dos Estados Unidos,. A Gettr defende a “liberdade de expressão e é contra a cultura do cancelamento”.









Liderada por Jason Miller, a Gettr já tem 55% dos seus usuários de fora dos Estados Unidos, incluindo países de todos os continentes.





"A Gettr é um marketplace de ideias e não iremos cancelar usuários por suas opiniões políticas", disse Miller. "Somos muito impulsionados também pelo apelo internacional, já que obviamente pessoas do Brasil - e de outros países em todo mundo - estão muito interessadas em aderir a uma rede social que respeite a liberdade de expressão", acrescentou.





A migração do presidente brasileiro para o Gettr e Telegram (outro aplicativo sem restrições) ocorreu após o movimento de direita para boicote do Facebook, Instagram e Twitter começar a circular. As redes vêm marcando ou suspendendo mensagens negacionistas durante a pandemia de COVID-19, apagando fake news e alertando sobre discursos extremistas.





O aplicativo da Gettr é similar ao Twitter, mas não restringe nenhum tipo de post como a outra rede social. Lá, o presidente já acumula mais de 150 mil seguidores.





Além do presidente, a família Bolsonaro também já se associou à nova rede social. O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) foi recepcionado em grande estilo com um post em agradecimento de Jason Miller. “É uma honra ter o Brasil representado por você”, escreveu o conselheiro de Trump.





O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) também aderiu à plataforma.