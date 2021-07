Carlos Bolsonaro reproduz fala de Junior: 'Quando enfiar a faca, você roda'

Carlos Bolsonaro compartilhou vídeo e criticou fala do comentarista de futebol Junior, da TV Globo (foto: Estadão Conteúdo)

O vereador(Republicanos-RJ) usou as redes sociais, nesta quinta-feira (29/7), para compartilhar um vídeo com uma fala dode futebol e ex-jogador. O episódio aconteceu durante o jogo de estreia damasculina de futebol, nacontra a Alemanha.





No trecho do vídeo, o comentarista lembra do ensinamento de um técnico de futebol: "Quando você enfiar a faca, você roda. Para não deixar sobreviver o adversário".





"Inacreditável? Não! É daquele canal de tv aberta!", escreveu o filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A crítica de Carlos, provavelmente, se deve à facada que Bolsonaro sofreu durante a campanha eleitoral de 2018.

Inacreditável? Não! É daquele canal de tv aberta! pic.twitter.com/DQNKivINge %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) July 29, 2021





Nos comentários da postagem, algumas pessoas se manifestaram defendendo o comentarista.





"Carluxo, o maestro Junior fez uma referência ao antigo técnico dele que fala isso nos treinos para o time do Flamengo. Inclusive ele já dizia isso antes de toda essa polarização política", disse um.

Inclusive ele já dizia isso antes de toda essa polarização política. %u2014 Um flamenguista aí %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@CaioWillen) July 29, 2021





"Nessa eu vou discordar Carlos, o Junior usa essa frase há muitos anos, quem acompanha o futebol e mais específico ao Flamengo sabe! Foi uma triste e infeliz coincidência", completou outro.

Foi uma triste e infeliz coincidência. %u2014 %uD835%uDC07%uD835%uDC1A%uD835%uDC2B%uD835%uDC25%uD835%uDC1E%uD835%uDC32 %uD835%uDC01%uD835%uDC1A%uD835%uDC2D%uD835%uDC22%uD835%uDC2C%uD835%uDC2D%uD835%uDC1A %u1D9C%u02B3%u1DA0 (@BatistaHarley) July 29, 2021

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz