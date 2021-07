Carlos Bolsonaro sobre 'aglomeração' de Bruna Marquezine: 'Genocídio?'

Carlos ironiza Bruna Marquezine nas redes sociais (foto: Redes Sociais/Reprodução) Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) usou as redes sociais, neste domingo (26/7), para reagir a uma foto da atriz Bruna Marquezine com uns amigos em um iate. Nas imagens, Bruna está com Rafa Kalimann. Ambas são críticas do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), pai do vereador. O vereador(Republicanos-RJ) usou as redes sociais, neste domingo (26/7), para reagir a uma foto da atrizcom uns amigos em um iate. Nas imagens, Bruna está comAmbas são críticas do governo do presidente(sem partido), pai do vereador.









Nas imagens, é possível ver uma aglomeração com cerca de 10 pessoas. Bruna e Rafa não usaram máscaras, equipamento de proteção contra COVID-19.





Essa não é a primeira vez que Carlos troca farpas com Bruna. Ele já chegou a denunciar a atriz para a polícia após ela fazer diversas postagens pedindo o impeachment de Bolsonaro pela má condução da pandemia.





Em março, Bruna usou as redes para chamar o chefe do Executivo federal de “monstro genocida”.



Ela também já chamou Bolsonaro de “desgraçado” ao comentar falas do presidente que ironizavam as mortes no Brasil.