Polícia Civil investigará lesões sofridas por deputada Joice Hasselmann

A Polícia Civil do Distrito Federal vai investigar as lesões sofridas pela deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP). A parlamentar diz ter acordado sangrando em seu apartamento na Asa Norte , no último domingo (18/7).

Joice prestouna Polícia Legislativa e no Ministério Público Federal . De acordo com a congressista, as informações serão compartilhadas com as instituições que fazem parte das diligências.