Assessora de Bolsonaro diz que ele estava na dúvida se compraria vacinas

As imagens foram divulgadas pela revistaNo vídeo, gravado em setembro de 2020, Talita, que é subchefe adjunta de política econômica da Casa Civil, diz: “decisão ainda não foi tomada. O presidente da República ainda não se posicionou em relação à entrada do Brasil no instrumento”.

A gravação mostra ainda que o Ministério da Saúde ignorou alertas feitos pelo Itamaraty sobre a repercussão política da não adesão ao consórcio. A omissão de Bolsonaro no caso pode configurar crime de responsabilidade.

A COVAX, também conhecido como COVAX Facility, é uma iniciativa da OMS, da Aliança Gavi e da Coalizão para Inovações em Preparação para Epidemias (CEPI) que visa a aquisição e posterior distribuição de vacinas contra COVID-19 aos países mais pobres do planeta





O consórcio convidou países ricos e em desenvolvimento a criarem um fundo coletivo para a compra coletiva antecipada de imunizantes ainda na fase de estudos. Desta maneira, os preços por dose seriam reduzidos.





Algumas nações entraram no grupo apenas como doadoras, caso de Estados Unidos e do Reino Unido. Outras, como o Brasil, aderiram como compradoras, com possibilidade de reservar lotes suficientes para proteger de 10% a 50% do contingente populacional.